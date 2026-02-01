Advocaat: Vrouw ontmoette ex-prins Andrew in Royal Lodge in 2010

Een vrouw claimt dat ze door Jeffrey Epstein naar het VK is gestuurd voor een ontmoeting met ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor. De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden in 2010 in het huis van Mountbatten-Windsor, de Royal Lodge, maakte haar advocaat bekend aan BBC News. De vrouw was destijds in de twintig.

De vrouw zou de nacht hebben doorgebracht met de broer van koning Charles, waarna ze een rondleiding door Buckingham Palace zou hebben gekregen. De BBC zegt dat haar bezoek aan het paleis niet kan worden bevestigd zonder haar identiteit te onthullen. Het is de eerste keer dat een vermeend slachtoffer van Epstein claimt dat een seksuele afspraak heeft plaatsgevonden in een koninklijke residentie.

In de documenten over Epstein, die vrijdag zijn vrijgegeven door het Amerikaanse Department of Justice, blijkt dat Mountbatten-Windsor en Epstein in augustus en september 2010 berichten uitwisselden om elkaar te ontmoeten op Buckingham Palace. Epstein sprak ook over een Russische vrouw van 26, met wie Mountbatten-Windsor graag zou willen dineren. Daarnaast doken foto’s van Mountbatten-Windsor op, waarop hij geknield over een vrouw buigt, die op haar rug op de grond ligt.

Virginia Giuffre

In een reactie op de berichten en foto’s uit de Epstein-documenten zei de Britse premier Keir Starmer zaterdagavond dat “iedereen die informatie heeft bereid moet zijn om daarover te verklaren”. “Je kunt niet slachtoffergericht zijn als je daar niet toe bereid bent.” De Democraten in het Amerikaanse parlement hebben Mountbatten-Windsor eerder opgeroepen om te getuigen in de zaak tegen Epstein, die in 2019 overleed in een politiecel.

De advocaat van de vrouw stond ook de overleden Virginia Giuffre bij. Ze claimde meerdere keren geforceerd te zijn om seks met Mountbatten-Windsor te hebben, onder meer toen ze 17 jaar oud was. In 2021 schikte Giuffre in een rechtszaak tegen Mountbatten-Windsor. In 2025 overleed ze door zelfdoding.

Mountbatten-Windsor heeft eerder zijn betrokkenheid bij de activiteiten van Epstein ontkend. Desondanks ontnam koning Charles hem in 2025 al zijn titels. Ook moest hij de Royal Lodge verlaten.