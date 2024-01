Advocaat wil camerabeelden van prins Andrew in huis Epstein

Spencer Kuvin, een advocaat die negen vermeende slachtoffers van Jeffrey Epstein bijstaat, heeft er bij de FBI op aangedrongen camerabeelden van het huis van Epstein vrij te geven waarop volgens hem prins Andrew te zien zou kunnen zijn. Dat schrijft The Telegraph.

Dit verzoek is gedaan in het kader van recent vrijgegeven documenten met namen van mensen die banden hadden met Jeffrey Epstein. Ook de Britse prins wordt daarin genoemd als connectie van Epstein, die ervan werd beschuldigd op grote schaal jonge meisjes te hebben misbruikt. Hij maakte in 2019 een einde aan zijn leven voordat de federale rechtszaak was gestart.

Johanna Sjoberg, die als massagetherapeut voor Epstein werkte, stelt volgens de krant in de dossiers dat prins Andrew ooit haar borst aanraakte terwijl ze op een bank zat in Epsteins appartement in Manhattan. Andrew zelf ontkent dit. Een voormalige schoonmaker bij Epstein, Juan Alessi, beweerde verder dat prins Andrew “weken” doorbracht in het huis en dagelijks massages kreeg.

Context

Kuvin en vermeende slachtoffers en voormalige werknemers van Epstein zeggen dat alle kamers beveiligingscamera’s hadden. Kuvin zegt dat FBI-agenten de harde schijven en video’s in beslag hebben genomen. “Waar zijn de video’s? Dat is wat de bevolking moet zien”, aldus de advocaat eerder tegen FOX 11 Los Angeles.

De documenten, die een Amerikaanse rechtbank had vrijgegeven, bieden volgens Kuvin “context”. “Bijvoorbeeld deze verklaring van Johanna Sjoberg, die eerder afgeschermd was, geeft nu wat context over wat Jeffrey Epstein precies deed met prins Andrew en een aantal jonge meisjes die er op dat moment waren.”

Prins Andrew verloor in 2022 zijn eretitels omdat Virginia Giuffre een zaak tegen hem aanspande. Ze beschuldigde de prins ervan dat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener seksueel heeft misbruikt. De prins, die dit altijd heeft ontkend, schikte de zaak. Andrew heeft meerdere keren aangegeven dat hij niet op de hoogte was van Epsteins handelingen.