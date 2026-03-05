Advocaat wil uitleg over publicatie van naam slachtoffer Høiby

De advocaat die een van de vermeende slachtoffers van Marius Borg Høiby bijstaat, vindt dat de Noorse krant VG een ernstige fout heeft gemaakt door haar voornaam te publiceren. De naam was woensdag kortstondig te lezen in het liveblog van de krant over de zaak.

Advocaat Mette Yvonne Larsen zei donderdag dat het “een hele last” was voor de vrouw. Volgens Noorse media vroeg de advocaat aan de rechter om uitleg van de krant en om degenen die bij VG een fout hebben gemaakt uit te sluiten van de zaak. VG zelf erkende de fout woensdag al en bood op de website verontschuldigingen aan.

Bij de zaak tegen Høiby gelden strenge regels. Namen van verscheidene slachtoffers in de zaak mogen niet worden genoemd. De vrouw die woensdag aan het woord kwam, wordt in Noorse media daarom aangeduid als de Frogner-vrouw.

Eerder gingen ook andere Noorse media in de fout. Zo krijgt de Noorse publieke omroep NRK mogelijk een boete voor het tonen van beelden van twee slachtoffers. Medewerkers van de kranten Aftenposten en Dagbladet werden uit de rechtszaal gezet vanwege het overtreden van het fotoverbod.

Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt onder meer beschuldigd van het mishandelen van de Frogner-vrouw. Zij beschreef woensdag een incident waarbij Høiby haar meerdere keren sloeg, probeerde te wurgen en haar appartement vernielde.