Advocaat: zoon Mette-Marit ontkent verkrachtingen ten stelligste

Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, ontkent “ten stelligste” dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Dat laat zijn advocaat weten na de bekendmaking van de Noorse politie dat Høiby wordt verdacht van 23 misdrijven en overtredingen.

“Hij pleit niet schuldig op de essentiële punten”, liet advocaat Petar Sekulic weten aan de Noorse omroep NRK. Sekulic doelde op de drie verdenkingen van verkrachting. Høiby wordt daarnaast verdacht van onder meer mishandeling en bedreiging. Nu het politieonderzoek is afgerond moet het Openbaar Ministerie in Oslo bepalen of de stiefzoon van kroonprins Haakon wordt vervolgd.

Hoeveel slachtoffers Høiby maakte, liet de politie in het midden. Een van zijn advocaten vertelde NRK dat er tussen de vijftien en twintig slachtoffers zijn. Volgens de advocaten neemt Høiby de zaak en het onderzoek “zeer serieus”. “Hij heeft goed meegewerkt met de politie”, zei Sekulic, die vertelde dat Høiby veertien keer is verhoord. Ook de politie had het over een goede samenwerking met Høiby en zijn advocaten.

De politie heeft geen leden van de Noorse koninklijke familie ondervraagd, omdat hun verklaringen weinig zouden bijdragen. Het Noorse hof laat weten dat de zaak onder de rechter is en de gebruikelijke procedures doorloopt. “We hebben hier verder niets aan toe te voegen.”