Advocaten: boek Høiby wekt onterechte schuldindruk

De advocaten van Marius Borg Høiby hebben dinsdag de rechtbank in Oslo gevraagd om een boek over de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit per direct uit de handel te halen. Tijdens een zitting stelden ze dat het boek bijdraagt aan het voortijdig veroordelen van Høiby voordat zijn rechtszaak begint. Ook wekt Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) de indruk dat de zoon van de kroonprinses “schuldig is aan veel meer dingen” dan waarvoor hij is aangeklaagd.

“We zijn niet voor boekverbranding, maar Høiby hoeft zich niet te laten beschuldigen van dingen die hij niet heeft gedaan. Dat kunnen we niet accepteren”, zei zijn raadsman Elias Christensen volgens persbureau NTB tijdens zijn pleidooi. In Hvite striper, sorte får worden onder meer Høiby’s vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik beschreven.

De advocaat van uitgeverij Aschehoug, die het boek uitgeeft, noemde de argumentatie van Høiby’s verdedigers “volkomen misplaatst”. Hij vindt dat de beweringen in het boek ruim binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting vallen en vroeg de rechtbank het verzoek niet in te willigen.

Tijdens de behandeling van de zaak kwamen verscheidene getuigen aan het woord, zoals de schrijvers van Hvite striper, sorte får. “Wij vinden dat het van groot openbaar belang is dat georganiseerde misdaad en grootschalige drugshandel zo nauw verbonden zijn met het koningshuis”, stelde journalist Torgeir Krokfjord.

Volgens NTB wordt er “binnen enkele dagen” een beslissing van de rechter verwacht. Het proces tegen Høiby, die wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen, begint in februari.