Advocaten Harry: William en Catherine ook doelwit van uitgever

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn ook het doelwit geweest van privacyschendingen door Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van tabloid Daily Mail. Dat zeggen de advocaten die prins Harry en andere prominenten bijstaan in een rechtszaak tegen de uitgever, meldt persbureau Reuters.

Harry en zes anderen klaagden ANL aan om vermeende ernstige privacyschendingen. In rechtbankdocumenten beweerden zijn advocaten dat de Daily Mail ook zijn oudere broer William en zijn vrouw op het oog had. Zo zou Catherine het doelwit zijn geweest van een privédetective die in opdracht van een journalist van de Mail werkte, aldus de advocaten.

De klagers, onder wie zanger Elton John en zijn man David Furnish, beschuldigen ANL van onder meer het hacken van voicemails en inbraak. Furnish was woensdag bij de zitting aanwezig. Prins Harry luisterde op afstand mee. Hij woont al jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten.

De tweede zoon van koning Charles heeft de afgelopen jaren meerdere rechtszaken tegen uitgevers van Britse tabloids aangespannen. Naast ANL klaagde hij ook Mirror Group Newspapers en News Group Newspapers aan. Eerder dit jaar schikte News Group Newspapers van mediatycoon Rupert Murdoch met de Britse prins.