Advocaten Høiby pleiten voor 1,5 jaar gevangenisstraf

De advocaten van Marius Borg Høiby vinden dat hij veroordeeld moet worden tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Ze zijn van mening dat hij moet worden vrijgesproken voor de verkrachtingszaken, schrijft het Noorse persbureau NTB. Woensdag eiste het Noorse Openbaar Ministerie zeven jaar en zeven maanden cel tegen Høiby voor verkrachting en mishandeling.

Donderdag is de laatste zittingsdag in de rechtszaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit en houden zijn advocaten een slotpleidooi. “Er moet hier sowieso een straf worden opgelegd, aangezien Marius meerdere feiten heeft erkend waarvoor hij ongetwijfeld veroordeeld zal worden”, zei advocaat Ellen Holager Andenæs.

Ook als Høiby voor alles waarvoor hij is aangeklaagd zou worden veroordeeld, vindt advocaat Andenæs dat de straf milder moet zijn dan wat het Openbaar Ministerie heeft geëist. “Ik denk dat een gevangenisstraf van ongeveer vijf tot zes jaar passend zou zijn voor een totale straf, als hij voor alles wordt veroordeeld”, zei ze. Andenæs vindt bijvoorbeeld dat rekening gehouden moet worden met de enorme media-aandacht voor de zaak.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat Høiby geen strafvermindering moet krijgen, noch voor bekentenissen, samenwerking, lange behandelingstijd van de zaak, noch voor de uitgebreide media-aandacht.