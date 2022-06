Advocaten kijken na veroordeling Maxwell naar prins Andrew

Verscheidene advocaten die slachtoffers van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell bijstaan, richten hun pijlen na de veroordeling van Maxwell op andere betrokkenen. Zij vinden dat bijvoorbeeld de rol van de Britse prins Andrew moet worden onderzocht.

“Het is duidelijk dat Andrew een van de doelwitten is”, stelt advocaat Spencer Kuvin tegen The Mirror. Volgens hem zou de prins “zich zeker zorgen moeten maken”. Hij roept Andrew op om zijn verhaal te doen. “Vertel het hele verhaal aan de FBI en niet aan de media.”

Maxwell werd dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor haar hulp aan Epstein bij het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen. Ze was zijn vertrouweling en ronselde slachtoffers voor de in 2019 overleden multimiljonair.

In februari schikte Andrew nog een misbruikzaak die tegen hem was aangespannen in de Verenigde Staten. De zoon van koningin Elizabeth werd ervan beschuldigd een minderjarige meisje seksueel te hebben misbruikt. Het slachtoffer, Virginia Giuffre, deed aangifte. Andrew ontkende in alle toonaarden, maar kwam toch een schikking van miljoenen euro’s overeen om een rechtsgang te voorkomen.