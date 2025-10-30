Advocaten onderzoeken particuliere aanklacht tegen prins Andrew

De Britse antimonarchistische organisatie Republic heeft een advocatenkantoor opgedragen om onderzoek te doen naar prins Andrew en hem eventueel aan te klagen. De organisatie maakte dat donderdag bekend. Het onderzoek volgt in het schandaal rond de inmiddels overleden Virginia Giuffre, die de prins ervan beschuldigde dat hij haar seksueel misbruikt had toen ze minderjarig was. De prins heeft dat altijd ontkend.

“Als wij het niet doen, wie dan wel?”, zegt Republic-directeur Graham Smith. “Het is een vernietigende aanklacht tegen het Britse strafrechtsysteem, de politie en de politici – om nog maar te zwijgen van de koning en zijn erfgenaam – dat we onze toevlucht moeten nemen tot een particuliere vervolging.”

Actiegroep Republic roept de politie al langer op om Andrew te onderzoeken en te vervolgen. Ze bekritiseren de politieke reactie op het schandaal rond de prins en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en noemen deze “zwak, onderdanig en ontoereikend”.

De jongere broer van koning Charles deed eerder deze maand afstand van zijn titels. Momenteel is ook de woonsituatie van de prins onderwerp van gesprek in het Verenigd Koninkrijk. De vraag is of hij kan blijven wonen in zijn landgoed op Windsor Estate.