Advocaten weten niets over mogelijk kind van Høiby

De advocaten van Marius Borg Høiby zijn niet op de hoogte van een mogelijk kind dat hij zou hebben. Een van de slachtoffers had vrijdag in de rechtbank verteld dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit haar “over zijn kind had verteld” en foto’s had getoond.

“Dat is iets waar we niets van weten. Het is ook geen onderwerp in de gesprekken tussen ons”, antwoordde Ellen Holager Andenæs op vragen van Noorse media na afloop van de zittingsdag van woensdag.

De bewuste vrouw die over het vermeende kind van Høiby verklaarde, zou door hem zijn verkracht in een hotel in Oslo. De zoon van Mette-Marit ontkent schuldig te zijn.