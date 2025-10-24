Advocaten willen boek Marius Borg Høiby uit handel

De advocaten van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, willen dat het boek over hem uit de handel wordt gehaald. Dat melden diverse Noorse media, waaronder Aftenposten en NRK.

“We hebben een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank met het verzoek de verkoop van het boek te stoppen”, zegt advocaat Petar Sekulic tegen NRK. De advocaat zegt ook aan de uitgever van het boek te hebben gevraagd om wijzigingen in het boek aan te brengen.

Het boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) verscheen deze week in de boekwinkels en beschrijft onder meer Høiby’s sociale kring, vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik. Het Noorse hof reageerde eerder al kritisch op het boek. Volgens het paleis bevat het boek “onwaarheden, ongedocumenteerde beschuldigingen en insinuaties, deels afkomstig van anonieme bronnen”. Ook de uitgever heeft erkend dat het boek een aantal fouten bevat.

Volgend jaar februari begint een proces tegen Høiby. Hij wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.