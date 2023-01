Afghanistan-onthullingen mogelijk veiligheidsrisico voor Harry

De onthullingen van prins Harry over het aantal doden dat hij op zijn naam heeft in Afghanistan, kan een veiligheidsrisico voor de hertog van Sussex vormen. Dat zegt een voormalige marinier die verschillende keren met Harry werkte tijdens zijn legercarrière tegen de BBC.

Ben McBean zegt “trots” te zijn dat Harry zijn werk heeft gedaan in het leger maar “dat rechtvaardigt niet om te praten over hoeveel mensen je hebt gedood”. Hij voegde eraan toe dat de uitspraken niet alleen voor hem een risico voor zijn veiligheid kunnen vormen, maar ook voor de koninklijke familie en het Verenigd Koninkrijk in het algemeen.

“Als de Taliban geen toegang krijgen tot Harry, zouden ze kunnen nadenken over wie ze in het VK kunnen aanvallen”, aldus McBean over een mogelijke vergeldingsactie. Volgens hem is er dan ook “niets positiefs” aan dat dit nieuws nu naar buiten is gekomen.

Te laat

Een voormalig nationaal veiligheidsadviseur sluit zich daarbij aan. Kim Darroch zou prins Harry hebben geadviseerd niet in detail te treden in zijn memoires. “Ik denk dat hij het voor zichzelf wilde rechtvaardigen wat hij heeft gedaan, maar ik zou als ik hem was niet zoveel details hebben gegeven. Maar het is nu te laat.”

Harry vertelt in zijn nog niet uitgebrachte boek Spare dat hij tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan in 2007 en 2012 in totaal 25 mensen heeft gedood. Eerder vrijdag reageerden de Taliban al verontwaardigd op het nieuws. Anas Haqqani, een belangrijk figuur binnen het Afghaanse regime, sprak over “oorlogsmisdaden”.