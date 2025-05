AFP: sultan van Brunei (78) opgenomen met vermoeidheidsklachten

Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei ligt sinds dinsdag met vermoeidheidsklachten in het National Heart Institute in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Dat melden overheidsbronnen van het overzeese buurland aan persbureau AFP. De sultan is in het land voor een top van het samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN.

Wat de sultan precies heeft, is niet bekend. Hiervoor was niet bekend dat hij iets onder de leden zou hebben. Wel is duidelijk dat hij is opgenomen tussen de top die ASEAN met de Gulf Cooperation Council heeft, en de ontmoeting waarbij ook Chinese hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.

Zijn laatste buitenlandreis hiervoor, vond plaats in februari toen hij tijdens zijn staatsbezoek in China onder anderen president Xi Jinping ontmoette. Daarvoor reisde hij af naar het Verenigd Koninkrijk.

De 78-jarige leider, momenteel ’s werelds langstzittende monarch, kwam in 1967 aan de macht in het kleine moslimland.