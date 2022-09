Afrikaanse gemenebestlanden rouwen om Elizabeth

De regeringen van Kenia, Malawi en Rwanda hebben periodes van officiële rouw uitgeroepen wegens de dood van de Britse koningin Elizabeth, meldt het Zuid-Afrikaanse News24. De drie landen behoren tot het Gemenebest der Naties, waarvan de Britse vorst formeel het hoofd is.

De Rwandese president Paul Kagame, die momenteel voorzitter is van het Gemenebest, kondigde aan dat in zijn land de vlaggen halfstok blijven tot de begrafenis van Elizabeth op 19 september. In Malawi duurt de rouwperiode eveneens nog negen dagen en in Kenia nog tot maandag.