Afrikaanse jongeren leren Filip hoe hij op skateboard moet staan

Koning Filip heeft vrijdag tijdens een bezoek aan een skatepark in Johannesburg een trucje geleerd van jonge skaters. In een filmpje op Twitter is te zien hoe de koning voorzichtig op een skateboard gaat staan, terwijl zijn vrouw koningin Mathilde hem vasthoudt om te zorgen dat hij niet valt.

In het kader van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika gingen Filip en Mathilde vrijdag langs bij Skateistan, een project in de hoofdstad Johannesburg waar jongeren uit de buurt onderwijs krijgen en daarnaast ook kunnen skaten. Doel van het project is om kinderen op deze manier van de straat te houden.

Een van de kinderen liet de koning zien hoe hij op een opstaand skateboard moest gaan staan. Filip vraagt het kind in het filmpje of hij het goed doet als hij zijn ene voet op het uiteinde van de plank zet voordat hij er met zijn gewicht op gaat staan zodat het skateboard plat komt te liggen. Koningin Mathilde nam het zekere voor het onzekere en pakte de arm van haar echtgenoot vast voor het geval hij onderuit zou gaan.

Na afloop kregen Filip en Mathilde ieder een eigen, gesigneerd skateboard cadeau.