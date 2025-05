Agrariërs spreken koningspaar over toekomst landelijk gebied

In een kaasboerderij in het Utrechtse Polsbroek hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima gesproken over de toekomst van het landelijk gebied. Agrariërs en andere betrokkenen vertelden het koningspaar, als onderdeel van het streekbezoek aan onder meer de polder Lopikerwaard, over de uitdagingen waar ze in hun dagelijks werk mee te maken hebben.

In een ‘skybox’ met uitzicht over de koeienstal vertelde een melkveehouder uit de omgeving het koningspaar dat hij vanuit de overheid een “stip aan de horizon” mist. “Door het ontbreken daarvan komt onze zekerheid in het gedrang”, zei hij. “Ook voor de nieuwe generatie boeren en opvolgers is het moeilijk om te zien waar we naartoe gaan.”

De koning vroeg de melkveehouder wat hij van bijvoorbeeld de gemeente verwacht. “Dat er regelgeving komt waar we wat mee kunnen. Dat we met stikstof wat moeten, is duidelijk, maar geef ons handvatten”, zei hij. “Niet dat we ergens in investeren en dat het volgende week weer achterhaald is.”

Emigratie

Bij het gesprek was ook een jonge vrouw aanwezig die een mbo-opleiding melkveehouderij volgt. Ze vertelde dat sommige van haar medestudenten door onzekerheid over het agrarisch beleid in Nederland emigratie overwegen. “Die zeggen: als ik m’n diploma heb, stap ik in het vliegtuig en ga ik wat in het buitenland doen.”

Het koningspaar hoorde ook dat boeren veel aan elkaar hebben. Ze gaan bij elkaar langs en spreken gezamenlijk met de burgemeester van Lopik, door wie zij zich gehoord zeggen te voelen. Na ongeveer een half uur vertrok het koningspaar voor de volgende onderdelen van het streekbezoek.