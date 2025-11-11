Aiko bidt bij overgrootouders voorafgaand aan eerste reis

De Japanse prinses Aiko heeft voorafgaand aan haar eerste officiële buitenlandse reis het graf van haar overgrootvader keizer Hirohito, postuum ook bekend als keizer Showa, en zijn vrouw keizerin Nagako bezocht.

Gekleed in grijs bracht de 23-jarige Aiko, het enige kind van keizer Naruhito en keizerin Masako, een offergave en bad ze bij het mausoleum.

Aiko reist woensdag naar Laos, wat haar eerste buitenlandse bezoek is. De prinses maakte wel al eerder informele reizen naar het buitenland. Zo bezocht ze als kind Nederland met haar ouders in 2006 en in 2018 volgde ze als middelbare scholier een zomercursus aan het Eton College in het Engelse Windsor.