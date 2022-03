Aiko wil vreugde en verdriet delen met Japanse bevolking

De Japanse prinses Aiko, het enige kind van keizer Naruhito en keizerin Masako, heeft donderdag voor het eerst de pers te woord gestaan. Ze vertelde dat ze als werkend lid van de keizerlijke familie zo dicht mogelijk bij de bevolking wil blijven.

“Als kind zag ik dat de keizer, de keizerin, de keizer-emeritus, de keizerin-emerita en andere leden van de familie dat ook deden als ze hun officiële taken uitvoerden”, zo zei Aiko volgens The Japan Times. “Ik denk dat de belangrijkste taak is om vreugde en verdriet met de bevolking te delen. Dat heeft keizer-emeritus Akihito ook vaak gezegd.”

Aiko werd op 1 december 20 jaar. Ze werd daarmee direct ook een werkend lid van de keizerlijke familie. Volgens de traditie staan nieuwkomers vervolgens de pers te woord.

Aardbeving

Aan het begin van het gesprek had Aiko aandacht voor de zware aardbeving die Japan woensdagavond laat trof. De prinses zei bedroefd te zijn over het nieuws dat zeker vier mensen om het leven zijn gekomen. Bovendien bracht het haar net als veel landgenoten herinneringen terug aan de zeebeving die in maart 2011 voor een verwoestende tsunami en kernramp zorgde. “Het is niet gemakkelijk om zo’n emotioneel trauma te verwerken. Dat zal tijd vergen”, vertelde Aiko.

De prinses zei ook onder de indruk te zijn van de vele vrijwilligers die “in dergelijke omstandigheden” hulp bieden. “Ongeacht of ze in dezelfde stad wonen of niet, ze doen hun best om anderen te helpen. Ik heb een goede vriend die als vrijwilliger betrokken was in de prefectuur Fukushima, die getroffen werd door de grote aardbeving in Oost-Japan, en ik ben zelf ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij rampen.”

Hoewel een eventueel huwelijk nog ver weg is, liet Aiko zich wel uit over haar “ideale partner”. “Ik heb niets specifieks in gedachten maar ik denk dat een relatie waarin we veel samen kunnen zijn en elkaar aan het lachen kunnen maken ideaal zou zijn.”