Airborne Region betreurt overlijden Elizabeth

De gezamenlijke Airborne-organisaties in de Airborne Region betreuren het overlijden van de Britse Koningin Elizabeth. Dat melden zij in een gezamenlijke verklaring op hun website. De groep wil de herinnering aan de Slag om Arnhem in 1944 levend houden.

“Onze verbondenheid met de Koninklijke Familie komt ieder jaar tot uiting tijdens de Airborne-herdenkingen in september, waarbij militaire eenheden van het Verenigd Koninkrijk in onze Airborne-regio hun respect betuigen aan de gevallenen in het kader van de Slag om Arnhem”, laten de organisaties weten. “Iedere vijf jaar bezoekt de bevelvoerder, de huidige koning Charles III, deze herdenkingen. Wij wensen alle nabestaanden en betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.”