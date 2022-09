Ajax net als Liverpool met rouwbanden voor koningin Elizabeth

De spelers van Ajax dragen net als de voetballers van Liverpool dinsdagavond rouwbanden op Anfield, bij het duel in de Champions League. Voor de aftrap wordt in het stadion van Liverpool een minuut stilte gehouden voor de afgelopen week overleden Britse koningin Elizabeth. “We willen alle Ajacieden vragen om hier respectvol mee om te gaan”, aldus de club op Twitter.

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool deed een dag eerder een min of meer vergelijkbare oproep aan de fans van zijn ploeg. Een deel van de Liverpool-aanhang verstoorde afgelopen seizoen tijdens de finales van de League Cup en FA Cup met boegeroep het volkslied. In Engeland wordt gevreesd dat fans van de ‘Reds’ ook de minuut stilte voor Queen Elizabeth II verstoren.

“Het is duidelijk wat we moeten doen. Er zijn tal van voorbeelden waarbij onze supporters het juiste respect toonden”, zei Klopp. “Ik ben 55 jaar en Elizabeth is de enige koningin van Engeland die ik heb meegemaakt. Ik ga mijn respect voor haar tonen tijdens de minuut stilte.”

Hymne

Bij alle wedstrijden waarbij Britse teams zijn betrokken, wordt vooraf niet de Champions League-hymne gespeeld. De UEFA heeft besloten om de hymne achterwege te laten uit respect voor Elizabeth en omdat Groot-Brittannië in rouw verkeert. Liverpool heeft een bloemenkrans gelegd voor de Sir Kenny Dalglish-tribune, voorheen de Centenary Stand, die na een verbouwing in 1993 officieel werd geopend door de Queen.

Vorige week donderdag, op de avond dat het nieuws over het overlijden van Elizabeth naar buiten kwam, werd bij enkele Europese wedstrijden waarbij Britse clubs betrokken waren al een minuut stilte gehouden. Afgelopen weekeinde lagen de Britse voetbalcompetities helemaal stil.