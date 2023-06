Akwasi ‘gaat gewoon door’ als koning geen slavernij-excuus maakt

Akwasi “zou gewoon verder gaan met zijn dag” als koning Willem-Alexander op 1 juli geen excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat antwoordde de rapper dinsdagavond na het uitspreken van de Anton de Kom-lezing. Het publiek mocht vragen stellen aan Akwasi.

“Het zou mij niet verbazen als hij het niet doet”, aldus Akwasi. “En als hij het wel doet ook niet. Ik heb er geen mening over.” De rapper vindt het veel belangrijker wat voor acties er volgen na eventuele excuses. “Handelen is belangrijk”, stelt de kunstenaar. “Wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? Dat vind ik aan eventuele excuses het interessantst.”

De rapper zei verder dat het schrijven van de Anton de Kom-lezing “een emotioneel proces” was. “Ik heb een tijd lang niet geschreven”, vertelde Akwasi. “Er is veel gebeurd maar ik heb er niet over geschreven. Dat is allemaal in die vijf brieven terechtgekomen.”

De rapper schreef een aantal brieven aan verzetsstrijder Anton de Kom; dit vormde de basis voor zijn lezing. “Het klopt dat je van je af kan schrijven”, zei hij dinsdagavond. “Ik merkte dat het bevrijdend voelde, daardoor kwamen de emoties meer los denk ik. Ik ben zo dankbaar dat ik dit mocht doen, het heeft tot nieuwe inzichten gebracht.”