Albanese kroonprins verloofd met fotografe Blerta Celibashi

De Albanese kroonprins Leka is verloofd met fotografe Blerta Celibashi. De verloving werd op 11 oktober in Ksamil, in het zuiden van Albanië, gevierd, is zondag bekendgemaakt.

Leka verklaart in een bericht op Instagram dat het verlovingsfeest werd gehouden in aanwezigheid van familie en goede vrienden. “De koninklijke familie deelt haar geluk met het Albanese volk en spreekt haar oprechte dankbaarheid uit aan al diegenen die hun felicitaties hebben gestuurd bij deze vreugdevolle gelegenheid”, aldus de kroonprins.

Leka maakte zijn relatie met Blerta bekend in september 2024. De verloving vindt zes maanden na de afronding van de scheiding van de prins en kroonprinses Elia plaats.