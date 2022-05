Albanese prins Leka II niet blij met Feyenoord in Tirana

De kroonprins van Albanië liet dinsdagavond op Twitter weten dat fans van Feyenoord voor chaos zorgden in Tirana. Leka II uitte in de tweet zijn zorgen over wat er na de wedstrijd van de Rotterdammers woensdag tegen AS Roma zal gebeuren.

Feyenoord en AS Roma spelen woensdagavond de finale van de Conference League in Tirana. In de stad raakten supporters dinsdag slaags met de politie. Daarbij werden volgens de Albanese autoriteiten zestig voetbalfans gearresteerd, onder wie twaalf Nederlanders. De rest was Italiaans. Tien agenten raakten gewond en een politiewagen raakte beschadigd.

Volgens Albanian Daily News en Italiaanse media waren zeker tweehonderd Feyenoorders betrokken bij een gevecht met de politie. Dat was in de buurt van het Air Albania-stadion, waar Feyenoord woensdagavond tegen AS Roma speelt.

In een toelichting liet Leka aan het ANP weten dat de combinatie van bier en groepsdruk een effect had op jonge supporters. “De meeste hebben vast gewoon een leuke tijd, maar er zijn wel Albanese politieagenten afgevoerd naar het ziekenhuis”, zei hij daarbij. “Dit is nieuw voor Albanië. Wij hebben alleen onstuimige menigten bij politieke demonstraties. Voetbal is hier normaal gesproken een familieaangelegenheid.”