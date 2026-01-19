Albert betuigt medeleven aan Felipe na Spaanse treinramp

Prins Albert van Monaco heeft “met grote ontzetting” kennisgenomen van het treinongeluk zondag bij de Spaanse stad Córdoba. Hierbij vielen zeker 39 doden. De Monegaskische prins heeft in een bericht op Instagram zijn medeleven betuigd aan de Spaanse koning.

“Prinses Charlène en ikzelf hebben met grote ontzetting kennisgenomen van het dramatische treinongeluk in de buurt van Córdoba, dat zoveel mensenlevens en gewonden heeft gekost”, schrijft Albert in een bericht aan koning Felipe van Spanje. “Mijn familie en de bevolking van Monaco sluiten zich bij mij aan om u onze grote droefheid over deze tragedie te betuigen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de gewonden.”

Koning Felipe en koningin Letizia betuigden zondagavond hun medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. Maandag is het koningspaar in Griekenland voor de uitvaart van prinses Irene van Griekenland, maar Felipe en Letizia zeiden “zo snel mogelijk” terug te keren naar Spanje in verband met de treinramp.