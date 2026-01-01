Albert betuigt medeleven aan slachtoffers explosie Zwitserland

Prins Albert van Monaco heeft “met diepe ontzetting” gereageerd op de brand in het Zwitserse skioord Crans-Montana, die rond de jaarwisseling plaatsvond. “Het vorstendom leeft mee met de slachtoffers, hun families en allen die door deze tragedie zijn getroffen, en deelt in hun verdriet”, staat in de verklaring van het Monegaskische hof.

In het statement spreekt Albert ook zijn “steun en solidariteit” uit aan de Zwitserse president Guy Parmelin, de lokale autoriteiten en alle hulpdiensten. “Het vorstendom Monaco staat in deze moeilijke tijden aan de zijde van het Zwitserse volk”, luidt de verklaring.

Eerder donderdag betuigden ook andere landen, waaronder Nederland, Italië en Frankrijk, hun steun.

In een bar in het skigebied vielen door een brand en explosie tientallen doden en zo’n honderd gewonden. Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.