Albert brengt bezoek aan olympisch park in Paraguay

Prins Albert van Monaco heeft het olympisch park nabij Asunción in Paraguay bezocht. De Monegaskische prins kreeg uitleg over de geschiedenis van de plek en wat er nu allemaal gedaan wordt, deelde het hof donderdag op Instagram.

Albert werd in een golfkarretje over het park gereden en stopte op diverse plekken om demonstraties van bepaalde sporten te bekijken. Ook sprak hij met aanwezige atleten. Het bezoek eindigde met een gesprek in het 50 meter lange olympische zwembad dat afgelopen zomer werd geopend.

Dit jaar organiseerde Paraguay voor de tweede keer de Junior Pan American Games, een internationaal multisportevenement voor atleten van 17 tot en met 22 jaar in Noord- en Zuid-Amerika. In 2031 worden in de hoofdstad Asunción de Pan American Games georganiseerd.