Albert en Charlene brengen dag door met Noorse royals

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco zijn woensdag op bezoek in Noorwegen. Het echtpaar heeft de dag doorgebracht met leden van het Noorse koningshuis.

De dag begon met een lunch met koning Harald en koningin Sonja op het koninklijke landgoed Bygdø. Daarna reisden Albert, Charlene, Harald en Sonja door naar het Frammuseum in Oslo. Daar was de opening van een tentoonstelling over Noorse poolexpedities. Ook het Noorse kroonprinselijk paar en prinses Märtha Louise waren in het museum.

Het is de eerste officiële reis van Charlene in lange tijd. De prinses worstelde het afgelopen jaar met haar gezondheid en werd in haar geboorteland Zuid-Afrika meerdere keren geopereerd vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Sinds maart is Charlene weer thuis.