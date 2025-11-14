Albert en Charlène delen snacks uit aan senioren uit Monaco

Prins Albert en prinses Charlène hebben vrijdag tasjes met snacks uitgedeeld aan senioren in Monaco. Het prinselijk paar deed dat op het hoofdkwartier van het Rode Kruis in Monaco, deelt het hof vrijdag bij foto’s op Instagram.

Ook influencer Camille Gottlieb, het nichtje van prins Albert, was aanwezig bij het uitdelen van de tasjes. De giftbags zijn volgens het paleis gevuld met zoete en hartige snacks en worden ook uitgedeeld aan ouderen in de nabijgelegen dorpen Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, La Turbie, Peille en Cap-d’Ail.

Het uitdelen van de tasjes was volgens het paleis “een moment vol emotie, verbondenheid en vriendelijkheid” en daarnaast “een symbool van solidariteit en een mooie traditie die de prinselijke familie en het Rode Kruis van Monaco met elkaar verbindt”.