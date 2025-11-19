Albert en Charlène met familie bij nationale feestdag

Prins Albert en prinses Charlène waren woensdag met hun kinderen bij de plechtigheden rond de nationale feestdag van Monaco. Op Instagram deelde het Monegaskische hof nieuwe foto’s van Jacques en Gabriella. De tienjarige tweeling wenste het volk “een heel fijne feestdag”, staat in het bericht.

Woensdagochtend was prins Albert met zijn familie bij een dienst in de kathedraal van Monaco. Verder bekeek het gezelschap vanuit het prinselijk paleis een voorbijkomend defilé. Ook prinses Caroline, de oudere zus van prins Albert, was met haar kinderen en kleinkinderen aanwezig. Evenals jongere zus prinses Stéphanie, die door haar kinderen werd vergezeld.

De nationale feestdag van Monaco vindt traditiegetrouw op 19 november plaats. Prins Albert besteeg op deze datum in 2005 de Monegaskische troon.