Albert en Charlène ontvangen Portugese president

Prins Albert en prinses Charlène hebben vrijdag president Marcelo Rebelo de Sousa ontvangen op het prinselijk paleis in Monaco. De president van Portugal was in het vorstendom voor een officieel bezoek.

Het bezoek heeft volgens het Monegaskische hof “een bijzondere betekenis” omdat het de eerste keer was dat een Portugees staatshoofd naar Monaco kwam voor een dergelijke gelegenheid. Op Instagram is te lezen dat het bezoek “een symbolische en historische mijlpaal vormt in de betrekkingen tussen Monaco en Portugal”.

Na een officiële ontvangst op het plein van het paleis verplaatste het gezelschap zich naar binnen. Prins Albert en president De Sousa gingen met elkaar in gesprek en wisselden onderscheidingen uit. Beelden tonen hoe de staatshoofden elkaar vriendschappelijk de hand schudden. Op de achtergrond is een foto van prinses Grace, de moeder van Albert, te zien.