Albert en Charlène openen kerstdorp met Jacques en Gabriella

Prins Albert en prinses Charlène hebben vrijdagavond samen met hun kinderen Jacques en Gabriella het kerstdorp in de haven van Monaco geopend. Het Monegaskische hof deelde zaterdag beelden van de opening, waarop te zien is hoe het gezin een rondgang over de kerstmarkt maakt.

Bij aankomst kregen Charlène en Gabriella een boeket aangeboden door twee verklede kinderen, die een kleine buiging maakten voor de prinsessen. Het bezoek van de prinselijke familie trok veel bekijks. Foto’s tonen hoe prins Albert en zijn familie naar bezoekers van het kerstdorp zwaaien.

Op de kerstmarkt staat onder meer een groot reuzenrad, waarvoor het prinselijk gezin poseerde. Verder is de locatie ingericht voor muzikale voorstellingen, optochten en creatieve workshops.