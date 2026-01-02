Albert en Charlène wensen Monegasken een gelukkig nieuwjaar

Prins Albert en prinses Charlène hebben hun nieuwjaarswensen overgebracht aan het Monegaskische volk. Dat is te lezen onder een foto op Instagram, waarop het paar samen met hun kinderen Jacques en Gabriella te zien is.

Het prinselijk gezin poseert voor een kerstboom, die rijkelijk is versierd met gouden kerstballen, strikken en andere ornamenten. Charlène en haar dochter Gabriella dragen respectievelijk een witte en rode jurk, de kleuren van de Monegaskische vlag.

Eerder deelde het Monegaskische hof een video waarin prins Albert het vorstendom toesprak. De prins benadrukte uit te kijken naar het nieuwe jaar, maar stond ook stil bij degenen die het lichamelijk of geestelijk moeilijk hebben. “Aan hen wil ik mijn genegenheid uiten, die van prinses Charlène en van mijn familie, en hen verzekeren van onze volledige steun”, zei hij onder meer.