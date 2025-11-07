Albert en Paola niet aanwezig bij Belgische koningsdag

Het lijkt erop dat koning Albert en koningin Paola niet aanwezig zijn bij de Belgische viering van Koningsdag op 15 november. Het Belgische hof maakte vrijdag bekend dat prinses Astrid, prins Laurent en prinses Claire de dankdienst bijwonen in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel, maar de ouders van koning Filip worden niet genoemd.

Normaliter zijn Albert en Paola ook bij de dankdienst op Koningsdag. Vorig jaar moest de 88-jarige koningin verstek laten gaan, omdat ze geblesseerd was geraakt bij een val in Frankrijk. “Het was te moeilijk om te verplaatsen”, vertelde prinses Astrid destijds over de toestand van haar moeder.

Ook koning Filip en koningin Mathilde zijn traditiegetrouw niet aanwezig bij Koningsdag. Volgens het Belgische hof is dat omdat de koning zichzelf niet kan vieren.

Het Belgische hof was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.