Albert met litteken op gezicht op bezoek bij paus

Prins Albert van Monaco is voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds hij een kleine medische ingreep aan zijn hoofdhuid onderging. Tijdens zijn bezoek aan paus Leo was zaterdag een litteken op zijn wang te zien.

Het Monegaskische hof meldde vrijdag dat Albert “als onderdeel van een routinematige dermatologische controle, een geplande, korte medische ingreep aan zijn hoofdhuid en gezicht heeft ondergaan om een goedaardige aandoening te behandelen”. De ingreep vereiste “een paar hechtingen”, aldus het paleis. De vorst hoefde echter geen activiteiten uit zijn agenda te schrappen.

De 67-jarige prins Albert ontmoette de paus zaterdag in het Vaticaan.