Albert opgelucht dat Israëlische gijzelaars zijn vrijgelaten

Prins Albert van Monaco heeft president Isaac Herzog van Israël een bericht gestuurd naar aanleiding van de vrijlating van de Israëlische gijzelaars. Het hof van het prinsdom deelt de brief van Albert aan Herzog op sociale media.

“Met grote opluchting heb ik vernomen dat de Israëlische gijzelaars die sinds de tragische aanslag van 7 oktober 2023 werden vastgehouden, zijn vrijgelaten”, schrijft Albert. “In deze uren van hoop en herstel van een verbroken band wil ik mijn waardering uitspreken voor alle inspanningen die zijn geleverd om deze vrijlating te bewerkstelligen.” De prins waardeert ook de moed van de families die nu niet meer hoeven te wachten op hun geliefden.

“Mijn familie en de bevolking van Monaco sluiten zich bij mij aan om onze oprechte wens uit te spreken dat de volkeren van het Middellandse Zeegebied zich verenigen rond de fundamentele waarden van vrede, dialoog en respect voor de menselijke waardigheid”, vervolgt Albert. “Ik verzeker u, mijnheer de president, en het Israëlische volk van onze steun, met een speciale gedachte voor de families die vandaag herenigd zijn.”