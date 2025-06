Albert zonder Charlène en kinderen naar World Expo in Osaka

Prins Albert van Monaco brengt zaterdag een bezoek aan de World Expo 2025 in de Japanse stad Osaka. Zijn vrouw, prinses Charlène, en zijn kinderen gaan niet mee, meldt het Monegaskische hof.

“In het licht van de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten is besloten dat prinses Charlène en de kinderen niet aan deze reis zullen deelnemen”, schrijft het hof in een persbericht. “Prinses Charlène wil haar oprechte dank uitspreken aan de teams van het Monaco Paviljoen, evenals aan de partners en gastheren die haar in Japan zouden ontvangen, voor hun begrip en voortdurende toewijding.”

Tijdens zijn bezoek aan Japan, dat vrijdag begint, gaat Albert langs bij het Monaco Paviljoen op de World Expo. De prins reist niet alleen naar Osaka. Onder anderen zijn zus prinses Stéphanie reist met hem mee.