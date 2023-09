Alexia draagt tijdens eerste werkbezoek jurk van moeder Máxima

Prinses Alexia is zaterdag tijdens haar eerste officiële werkbezoek verschenen in een jurk van haar moeder koningin Máxima. Het gaat om een zwarte jurk van Oscar de la Renta met open schouders.

Het is gebruikelijk dat een royal bij de doop van een schip een hoed draagt, maar dat was bij Alexia niet het geval. Wel had ze een witte bloem in haar haren.

De 18-jarige prinses doopte zaterdag in Rotterdam het schip Vox Alexia. Na de doop kreeg ze een rondleiding over het schip en sprak ze met bemanningsleden.

Alexia volgt met de scheepsdoop overigens in de voetstappen van haar moeder. Koningin Máxima had ruim twintig jaar geleden haar eerste solo-optreden. Toen doopte zij het schip Prins Willem-Alexander.