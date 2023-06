Alexia mag vanaf nu gebruikmaken van onderscheidingsvlag

Prinses Alexia, die maandag haar achttiende verjaardag viert, kan vanaf nu gebruikmaken van de onderscheidingsvlag. Die wordt gevoerd op de auto of soms het vliegtuig waarin leden van het Koninklijk Huis reizen bij officiële bezoeken. De onderscheidingsvlag, waarvan Amalia al gebruik kan maken en de jongste zus vanaf haar achttiende verjaardag, kan ook bij de woning van leden van het Koninklijk Huis worden gehesen wanneer ze in Nederland zijn. Ook kan de vlag worden voorzien van een zwarte wimpel in het geval van rouw.

De onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis zijn oranje en worden door een kruis met in het midden het Rijkswapen in vier vlakken verdeeld. Het wapenfiguur van het Huis Oranje staat linksboven op de vlag. Dit is een blauwe jachthoorn met rode opening, monding en snoer en wit beslag. In het vlak linksonder is een rode burcht met deur, twee vensters en drie kantelen uit het wapen Zorreguieta te zien. Andere leden van het Koninklijk Huis hebben een eigen onderscheidingsvlag.

Daarnaast is de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima door de koning benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw. De Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau is een gezamenlijke Orde van de koning en van de Groothertog van Luxemburg. Koningin Wilhelmina is in 1898 als eerste vrouw benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sindsdien worden alle kinderen van het staatshoofd benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw wanneer zij achttien worden.

De titels van de prinses blijven ongewijzigd.