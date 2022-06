Amalia draagt huwelijksdiadeem moeder bij feest Ingrid Alexandra

Prinses Amalia draagt het huwelijksdiadeem van haar moeder bij het galadiner ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Dat schrijft royaltydeskundige Josine Droogendijk, bekend van modekoninginmaxima.nl, vrijdag op Twitter. Verder draagt de prinses een roze jurk met een blauwe sjerp.

“Het frame van het diadeem is relatief nieuw en stamt volgens de catalogus over juwelier Steltman uit 1965”, schrijft Droogendijk over het diadeem dat Amalia draagt. “De diamanten sterren komen uit Emma’s collectie en zijn naar verluidt een geschenk van de Von Wieds.”

Koningin Máxima draagt een rode galajurk van de ontwerper Jan Taminiau. Ook heeft zij een rode sjerp om. Koning Willem-Alexander draagt eveneens een rode sjerp en een zwart pak. Ingrid Alexandra heeft zelf een tiara op van haar betovergrootmoeder, prinses Ingeborg van Denemarken.

Eerste reis

Bij het feest van Ingrid Alexandra zijn ook veel leden van andere Europese koningshuizen aanwezig, onder wie de Zweedse kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel en hun kinderen Estelle en Oscar. Ook de Spaanse koning Felipe, een peetouder van Ingrid Alexandra, is erbij.

Voor Amalia is het haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje, maar dit is de tweede officiële plichtpleging voor haar. Het eerste officiële optreden als prinses was een dag na haar achttiende verjaardag. Toen werd zij door haar vader, koning Willem-Alexander, binnengeleid in de Raad van State.