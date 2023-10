Amalia en Elisabeth debuteren op verjaardag Christian met tiara’s

Prinses Amalia en prinses Elisabeth van België hebben zondag tijdens het verjaardagsgala van de Deense prins Christian voor het eerst een bepaalde historische tiara gedragen. Dat schrijft modejournalist Josine Droogendijk.

Op haar hoofd draagt Amalia volgens Droogendijk voor het eerst een diadeem, waarvan de stenen veertig jaar geleden nog dienst deden als collier of onderdeel waren van een collier. Elisabeth draagt op haar beurt de zogenoemde Wolfers-tiara. “Dit juweel kreeg koningin Fabiola bij haar huwelijk in 1960 cadeau en werd gemaakt door de Belgische juwelier Wolfers”, schrijft Droogendijk op haar modeblog. In juni werd het juweel tijdens het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan België nog om de nek van Elisabeths moeder koningin Mathilde gedragen als collier.

De jurk van Amalia is overigens een ontwerp van Essentiel Antwerp, vervolgt Droogendijk. “Komt hij je bekend voor? Dat kan goed kloppen. Elisabeth heeft hem in het roze.” Amalia draagt volgens Droogendijk verder blauwe schoenen van Manolo Blahnik en heeft om haar hals het zogenoemde trelliscollier, ook wel bekend als het honingraatcollier. Dit juweel werd rond 1901 door koningin Emma besteld voor haar dochter Wilhelmina, die op 7 februari van dat jaar met prins Hendrik trouwde.