Amalia ‘enorm blij’ met stapel verjaardagskaarten

Prinses Amalia is blij met alle felicitaties die zij heeft gekregen voor haar 18e verjaardag. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontving stapels kaarten, zo is te zien op een foto die donderdag door het koninklijk huis via Instagram is gedeeld.

“De afgelopen weken ben ik overspoeld met felicitaties en verjaardagskaarten. Dit heeft mij enorm blij gemaakt. Graag wil ik iedereen hiervoor bedanken!”, schrijft Amalia bij de foto waarop ze omringd wordt door de gelukwensen.

Amalia werd op 7 december 18 jaar. Een belangrijke dag voor haar, want vanaf dat moment mag ze officieel haar vader, koning Willem-Alexander, opvolgen als staatshoofd.

De prinses vierde de mijlpaal onder meer met een feestje in de tuin van paleis Huis ten Bosch. Dat kwam haar en haar vader vanwege de coronamaatregelen die toen ook golden op flink wat kritiek te staan. Er waren 21 mensen uitgenodigd, een groter aantal dan de vier gasten die op dat moment waren toegestaan.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet daarna weten dat de genodigden “niet allemaal zijn gekomen”. De Telegraaf, die het nieuws vorige week als eerste bracht, zou van bronnen hebben gehoord dat er vele tientallen gasten op het feestje waren.