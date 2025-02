Amalia gearriveerd in Vlissingen voor doop nieuw marineschip

Prinses Amalia is aangekomen in Vlissingen om daar het nieuwe marineschip de Den Helder te dopen. Het is de eerste klus van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zonder haar ouders.

De 21-jarige prinses draagt zaterdag een roze broekpak van Max Mara, weet koningshuisverslaggever Rick Evers te melden. Amalia droeg het pak eerder tijdens een herdenkingsconcert in Griekenland, afgelopen september. Ze was daar toen samen met koningin Máxima, een goede vriendin van de in 2023 overleden Marianna Vardinoyannis, voor wie het concert werd georganiseerd. Verder draagt de prinses een camelbruine coltrui en een dito jas en haarband.

Na een besloten gesprek zal Amalia het nieuwe bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine dopen.