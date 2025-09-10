Amalia: geweldig om Amsterdam op andere manier te leren kennen

Prinses Amalia vond het “geweldig” om Amsterdam op een andere manier te leren kennen. Dat vertelde de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima na afloop van de lunch in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema. De prinses was daar op uitnodiging van de burgemeester om nader kennis te maken met de stad Amsterdam en haar inwoners.

“Ik kende de stad op een heel andere manier, maar geweldig om de stad op deze manier te leren kennen”, zei Amalia tegen de pers nadat ze afscheid had genomen van Halsema. Ook noemde ze de stad Amsterdam “levendig en bruisend” en kan ze niet wachten om “nog meer te ontdekken”.

Ook Halsema blikte positief terug op het bezoek van de prinses. Volgens de burgemeester is de prinses erg breed geïnteresseerd en een “grote aanwinst” voor de stad Amsterdam. “Dat is heel lief”, reageerde Amalia bescheiden.

De prinses lunchte woensdagmiddag met verschillende Amsterdammers die een belangrijke rol spelen in de stad, onder wie hoofdofficier van justitie René de Beukelaer, basketballer Worthy de Jong, directeur van Internationaal Theater Amsterdam Clayde Menso en voorzitter van Pride Amsterdam Suzanne van de Laar.