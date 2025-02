Amalia hoopte dat ze ‘geen schade zou aanrichten’ op marineschip

Prinses Amalia hoopte dat ze “geen schade” zou aanrichten tijdens een rondleiding over marineschip Den Helder in Vlissingen. Dat zei de Prinses van Oranje zaterdagmiddag grappend op de brug, de plek waar het schip wordt bestuurd. Daar kreeg ze onder meer uitleg over het bepalen van de koers en de snelheid. De prinses noemde haar eerste solo-bezoek na afloop “heel spannend, maar heel bijzonder”.

De prinses kreeg op het schip uitleg over verscheidene aspecten, zoals de techniek, het kleine ziekenhuis en dus over de besturing. Amalia was duidelijk goed voorbereid, want hier en daar stelde ze een vraag over de werking van het schip. Op de brug kwam de 21-jarige Amalia een beetje los. “Hele leuke knopjes allemaal, waar ik vooral niet aan ga zitten”, zei ze grinnikend bij het bekijken van de stuurknoppen.

Amalia leek op haar gemak tijdens de doop van het marineschip en de daaropvolgende rondleiding. Ze werd onder meer begeleid door een bekende uit Den Haag: plaatsvervangend commissaris van de Koning Hugo de Jonge. De pers was in groten getale aanwezig: in totaal zo’n zestig fotografen, journalisten en cameramensen. Die werden tijdens het bezoek streng begeleid, zodat alles rond het eerste officiële solo-optreden van Amalia precies volgens planning zou gaan.

De prinses poseerde op het schip nog even voor een klein groepje pers, wat door haar hoge hakken enigszins ongemakkelijk ging. “Zitten best veel spleten en dat soort dingen in het dek”, merkte ze op. Na afloop van het bezoek bleef ze niet hangen voor een gesprekje met de journalisten, zoals haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima wel vaak doen. Ze zwaaide even, liet kort weten dat ze het bezoek “spannend, maar bijzonder” vond en wenste de journalisten “nog een fijne dag”.