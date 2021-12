Amalia is bijna 18, maar hoopt nog even geen koningin te worden

Prinses Amalia wordt dinsdag achttien jaar en mag daarmee officieel haar vader koning Willem-Alexander opvolgen. Als het aan haar ligt, duurt dat voorlopig nog even, zo zei ze in haar biografie geschreven door Claudia de Breij. Als haar vader nu iets zou overkomen, vraagt ze haar moeder de rol van staatshoofd een paar jaar over te nemen. “Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.”

Eerst neemt de prinses een tussenjaar, nadat ze in juni slaagde voor haar gymnasium. Wat de invulling van het jaar voorafgaand aan haar studententijd is, is nog niet duidelijk. “Ze is heel veel aan het leren en is ook aan zichzelf aan het werken”, zei haar moeder koningin Máxima vorige maand tijdens een staatsbezoek aan Noorwegen. Ze kan nu ook dingen doen die later misschien niet mogelijk zijn. Amalia zou het “heel fijn” hebben in haar tussenjaar, maar bereidt zich ook voor op haar toekomstige studententijd en haar taken als troonopvolgster. “Ik wil me wel inzetten, maar vooral aandacht hebben voor mijn studie”, zegt de prinses in het boek.

De prinses moet de dag na haar achttiende verjaardag wel direct aan de bak. Dan wordt ze namelijk binnengeleid in de Raad van State en moet ze daar ook een toespraak houden. “Dat vond ik destijds ook spannend en ik zal haar zo goed mogelijk begeleiden”, aldus haar vader. De prinses vindt het volgens haar vader “heel spannend”.

In juni liet Amalia aan demissionair premier Mark Rutte weten dat ze geen uitkering wil wanneer ze achttien wordt. “Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zo moeilijk hebben, zeker in deze onzekere coronatijd”, schreef ze in een brief aan de demissionair premier. Ze gaat het inkomen tot aan het eind van haar studie terugstorten. Amalia zou rond de 1,5 miljoen euro per jaar krijgen. Een deel van het bedrag is bedoeld als inkomsten en een deel als onkostenvergoeding. Ze wil nog geen belastinggeld ontvangen, omdat “ik in mijn functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoef te maken”.