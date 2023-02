Amalia krijgt op Sint Eustatius een kraal uit slavernijverleden

Prinses Amalia heeft woensdag op Sint Eustatius een kraal gekregen die symbool staat voor het slavernijverleden. Tijdens een wandeling, die ook langs het slavenpad ging, kreeg ze de replica van een zogenoemde blue bead overhandigd. Via het slavenpad, ook wel bekend als het Baaipad, kwamen tot slaaf gemaakte mensen vanuit de haven omhoog gelopen.

De blue beads werden gemaakt in fabrieken in onder meer Nederland en Venetië. Slavenmeesters beloonden of betaalden tot slaaf gemaakten met de kralen, waarmee betaald of geruild kon worden. Toen de slavernij op 1 juli 1863 werd afgeschaft, waren de kralen niets meer waard. Als symbool van vrijheid gooiden vele tot slaaf gemaakte mensen de kralen in zee, waar ze zo’n 160 jaar later nog steeds worden teruggevonden in allerlei kleuren: van parelmoer tot oranje tot donkergroen.

Amalia kreeg geen officiële blue bead, maar een Afrikaanse kraal. De echte blue beads, die ook op de jurk van overhandiger Althea te zien waren, mogen namelijk niet het eiland af. Na afloop vertelde Althea dat de 19-jarige prinses heel dankbaar was voor de kraal en dat ze het verhaal achter het stukje geschiedenis goed leek te kennen.

Later spraken de prinses, koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog met oudere bewoners op het eiland en woonden ze een jeugddebat bij. De rest van de dag horen ze over natuurbehoud op het eiland, bezoeken ze een gemeenschapstuin en zijn ze bij een basketbaldemonstratie en een culturele manifestatie. Daarna vertrekt het koninklijk gezelschap met het vliegtuig weer naar Sint Maarten.