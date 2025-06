Amalia met arm in sling bij militaire ceremonie in Amersfoort

Prinses Amalia is voor het eerst sinds zij haar arm brak weer verschenen bij een officiële aangelegenheid. De prinses vergezelde woensdag haar vader koning Willem-Alexander naar een militaire ceremonie bij de Bernhardkazerne in Amersfoort.

Amalia brak vorige week haar arm bij een val van haar paard. De 21-jarige prinses werd een paar dagen later geopereerd. Haar linkerarm zat woensdag in een sling. De prinses droeg een roze/rode jurk en rode hoge hakken, Willem-Alexander was in uniform.

De koning is in Amersfoort om de nieuwe standaard uit te reiken aan het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Het regiment dat de naam van de prinses draagt, ontstond in 2020 door een samenvoeging van drie bestaande tankregimenten.