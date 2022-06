Amalia moet eerst op studie focussen, mag dan mee op staatsbezoek

Prinses Amalia gaat zich eerst focussen op haar studie en studententijd, voordat ze een keertje meegaat op staatsbezoek. Dat vertelden haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, woensdagmiddag aan het einde van hun staatsbezoek aan Oostenrijk.

“Ze gaat na de zomer in Amsterdam wonen, gaat daar studeren. Als ze zich daar thuis voelt, dan kan er eens nagedacht worden over iets anders. Maar nu ligt de focus eerst op haar studie”, aldus haar vader.

De 18-jarige prinses is wel erg benieuwd naar de reizen die de koning en koningin maken. “Ze ziet veel van ons, we bespreken ook veel thuis. Ze ziet ook veel op televisie. We vertellen met alle openheid over zo’n bezoek. Maar voorlopig moet ze echt gaan focussen op haar studie”, aldus Máxima.

Koning Willem-Alexander denkt echter dat het voor zijn dochter vanzelfsprekend is om een keertje mee te gaan. “Ze heeft natuurlijk ook gezien dat wij ook met mijn moeder meegingen op staatsbezoek. Ik hoef haar echt niet uit te leggen dat dat haar ook een keer gaat gebeuren.”