Amalia niet bij huwelijksvoltrekking Jordaanse kroonprins

Prinses Amalia is donderdag alleen aanwezig bij het afsluitende feest rond het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn verloofde Rajwa. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten nadat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet werd gesignaleerd bij de ceremonie.

Willem-Alexander en Máxima zijn wel bij de huwelijksvoltrekking samen met diverse andere royals. De twee zitten op de eerste rij, naast de Belgische koning Filip.

Het huwelijk van kroonprins Hoessein vindt plaats in het Zahran-paleis in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Hij is de oudste zoon van koning Abdullah en koningin Rania.