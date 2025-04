Amalia noemt Madrid ’tweede thuis’ bij onthulling plaquette

Prinses Amalia heeft Madrid maandag bij de onthulling van een plaquette in de Spaanse stad haar “tweede thuis” genoemd. Dat is te zien in een video van de gebeurtenis die door Spaanse media wordt gedeeld. De plaquette staat in de tulpentuin die de prinses van Oranje eerder aan de stad schonk als dank voor de tijd die ze er verbleef toen zij om veiligheidsredenen tijdelijk niet in Nederland kon blijven.

De prinses van Oranje richtte zich bij de onthulling tot José Luis Martínez-Almeida, de burgemeester van Madrid. “En, op een typisch Nederlandse manier, willen we iedereen bedanken die hier voor mijn veiligheid en welzijn heeft gezorgd”, zei ze op de Plaza de Oriente.

De onthulling verrichtte de prinses door een blauwe doek van de zuil te trekken waaraan de plaquette bevestigd is. “Veel dank voor mijn tijd in Madrid, geniet van de tulpen”, staat er op de plaat te lezen.

De Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwenkamp, plantte op 11 november samen met burgemeester Martínez-Almeida de eerste tulpenbollen op de Plaza de Oriente. De tulpen komen nu voor het eerst tot bloei.